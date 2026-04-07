La revelación que alterará el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi

china suarez mauro icardi festejo turquia.jpg Qué pasará con la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía.

Además, dio detalles del vínculo con las autoridades del club. "Hay apoyo en las redes sociales para él. Creen en él. Su mirada es la de un capitán guerrero y con determinación. Recientemente, el directivo del Galatasaray anunció que negociarán con Mauro Icardi al final de la temporada y afirmó que permanecerá con ellos si Mauro desea continuar".

¿Se terminó la vida de lujo para Mauro Icardi y la China Suárez?

A diferencia de otras ocasiones, la China Suárez y Mauro Icardi viajaron en avión de línea y no en jet privado despertando especulaciones sobre su situación financiera.

Ahora, el periodista Juan Etchegoyen fue por más y reveló el radical cambio en la vida de lujo de Mauro y la China. “Esta vez Mauro y la China se fueron en un vuelo de línea, se iban a ir por una aerolínea y al final se fueron por otra y esto que te voy a contar es algo nuevo: el club dejó de darle los vuelos privados en medio del conflicto que mantiene el futbolista con su ex Wanda Nara”, aseveró. "Los vuelos privados de Icardi los pagaba el club”, siguió.

mauro china ezeiza La China Suárez y Mauro Icardi viajaron en avión de línea y estallaron los rumores.

"Lo de los vuelos se cortó y ya no los tiene, era un acuerdo que había hecho Wanda Nara y su representante Elio Pino con el club cuando Mauro llegó a Turquía”.“El club le daba viajes en el avión privado pero eso ya no lo tiene. Uno intuye que es una movida del entorno de Icardi para posicionarlo y tiene otras ofertas de clubes menores del mundo”, cerró Etchegoyen.