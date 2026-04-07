En medio de rumores sobre el fin de la carrera de Mauro Icardi en Estambul y su posible mudanza con la China Suárez a otro país, salió a la luz nueva información sobre el futuro del jugador.
La revelación que alterará el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi
Explosión en las redes sociales por las últimas noticias sobre Mauro Icardi y su vida con la China Suárez. Los detalles
Desde Turquía, un periodista muy cercano al Galatasaray desmintió las versiones y aseguró que Mauro Icardi se quedaría en Estambul. "Hay noticias absurdas. Dicen que Mauro Icardi se va, que se despide de Galatasaray, pero no es el caso. Le quiero informar a los fans de Icardi que a él le encanta vivir en Turquía y jugar en el Galatasaray. Solo hay una cosa que le pasa y es que se entristece cuando no marca goles".
"Una generación de niños de 7 u 8 años creció con él en el Galatasaray. Los hinchas lo adoran. Hay un gran vínculo entre el club y él. Hace unos días Mauro fue al lanzamiento del patrocinador oficial de nuestro Galatasaray", siguió el periodista sobre el amor del público por Icardi.
Además, dio detalles del vínculo con las autoridades del club. "Hay apoyo en las redes sociales para él. Creen en él. Su mirada es la de un capitán guerrero y con determinación. Recientemente, el directivo del Galatasaray anunció que negociarán con Mauro Icardi al final de la temporada y afirmó que permanecerá con ellos si Mauro desea continuar".
¿Se terminó la vida de lujo para Mauro Icardi y la China Suárez?
A diferencia de otras ocasiones, la China Suárez y Mauro Icardi viajaron en avión de línea y no en jet privado despertando especulaciones sobre su situación financiera.
Ahora, el periodista Juan Etchegoyen fue por más y reveló el radical cambio en la vida de lujo de Mauro y la China. “Esta vez Mauro y la China se fueron en un vuelo de línea, se iban a ir por una aerolínea y al final se fueron por otra y esto que te voy a contar es algo nuevo: el club dejó de darle los vuelos privados en medio del conflicto que mantiene el futbolista con su ex Wanda Nara”, aseveró. "Los vuelos privados de Icardi los pagaba el club”, siguió.
"Lo de los vuelos se cortó y ya no los tiene, era un acuerdo que había hecho Wanda Nara y su representante Elio Pino con el club cuando Mauro llegó a Turquía”.“El club le daba viajes en el avión privado pero eso ya no lo tiene. Uno intuye que es una movida del entorno de Icardi para posicionarlo y tiene otras ofertas de clubes menores del mundo”, cerró Etchegoyen.