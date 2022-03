La nueva reina de la Vendimia Para Todxs es heterosexual y trabaja con Tadeo García Salazar

Caro Meli.jpg Caro Meli Marzo junto a Fernando Herrera.

Feliz y orgullosa por su reconocimiento, Carolina tiene un largo recorrido dentro de la comunidad de la que se siente parte más allá de su orientación sexual.

"Fue una sorpresa maravillosa ser elegida por voto popular. Creo que tiene mucho que ver que todos los que me conocen, los que alguna vez ayude ese día lo recordaron y me votaron. Estoy segura que no es un concurso de belleza sino el apoyo a un preoyecto de inclusión", explica.

"Tengo un grupo de amigos que pertenecen a la comunidad que de alguna manera sufren todo el tiempo el "no pertenecer" a lo que la sociedad considera como lo "normal" y si bien yo ya vengo hace mucho tiempo trabajando por y para la comunidad, decidí cambiar todo mi entorno en base a lo que ellos necesitan, que es un lugar seguro cuando el mundo es hostil", continúa.

Carolina Meli Marzo y el sueño de crear un refugio para la comunidad LGBTIQ+

Enfocada y segura de sus objetivos y aspiraciones como reina saliente, Carolina buscará la creación de un refugio para miembros de la comunidad LGBTIQ+ en Mendoza y confiesa que ya tiene el apoyo de Tadeo García Salazar, intendente de Godoy Cruz.

"Creo que parte de salir electa tiene que ver con lo difícil que es llevar a cabo los proyectos. Yo tengo las ganas y los instrumentos para hacerlo. De hecho, apenas me bajé del escenario fui a saludar a mi jefe (Tadeo) y me dijo que cuente con el lugar para la creación de un refugio para la comunidad (que no hay ninguno en la Argentina)", comenta expectante por sus proyectos.

caro meli 3.webp Carolina Meli Marzo, flamante reina de la Vendimia para Todxs.

"Necesito transformar mi dolor en algo útil para los demás"

Además de defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Carolina Meli suele utilizar sus redes sociales para concientizar sobre la salud mental luego de que su pareja se quitara la vida.

"Yo hoy, por cuestiones personales, necesito transformar dolor en algo útil para los demás. Ese es el tiempo que le quiero dedicar a la comunidad que tanto amor a mí me ha dado", dice sobre la pena que lleva tras la dramática partida de su novio.

Marcada por lo sucedido, Carolina habló de su preocupación por la salud mental y el bullying hacia los miembros de la comunidad.

"Hay una tasa de suicidios altísimos. Hablar de salud mental es un tema tabú y necesitan de un equipo de profesionales que diagnostiquen, mediquen y hagan seguimiento a tiempo de los casos posibles de suicidio. Como así también de las personas que necesitan tratamiento HIV y no siempre son prioridad", explica preocupada.

¿La reina de la Vendimia para Todxs a la política?

"Bajo ningún punto de vista al menos a un cargo legislativo, no me gusta ese área y ya he tenido la oportunidad", dice la reina al ser consultada sobre sus aspiraciones políticas aunque confiesa que no descarta la posibilidad de un cargo ejecutivo.

"Es lo que me gusta y lo que sé hacer y si no sé hacer algo aprendo rápido. Pero creo que la lucha de la comunidad no tiene que ver con política sino con ganar derechos, sea quien sea el partido que se los dé", cierra contundente.