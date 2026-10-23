La llamativa imagen de la China Suárez captada por la cámara de seguridad de una tienda de Miami

La China Suárez volvió a bancar a las tiendas low-cost.

"Aguante Primark y Marshalls", escribió la China Suárez junto a una divertida imagen captada por la imagen de seguridad de Marshall donde se la ve haciendo la cola para pagar y posando sonriente junto a sus hijos.

Escracharon a la China Suárez comprando ropa barata en Miami y su reacción estalló las redes

La China Suárez incluso se sacó fotos con una clienta que luego la publicó en sus redes junto a un reel lanzando una filosa comparación con las lujosas compras que haría Wanda Nara si estuviese en Miami.

“No es por meter púa ni mucho menos pero ¿Wanda compraría en Primark? ¿Te la imaginás acá?”, dice y, como era de esperarse, la respuesta de la China Suárez no se hizo esperar.

Sin pelos en la lengua, la China Suárez dejó un comentario en la publicación y fue letal. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió mientras sigue disfrutando de sus días en Miami, Disney y México.