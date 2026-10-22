Mauro Icardi le dedicó una nueva foto en la cama a la China Suárez: "Mami eres la reina"

"Mami sos la reina", la foto de Mauro Icardi con la China Suárez que estalló las redes.

Como no podía ser de otra manera, Mauro Icardi reposteó la postal agregando el tema "La reina" de Maluma como fondo y dejando que sus followers lean la letra. "Mami eres la reina, mirate bien, que haste el espejo se sorprende cuando te ve", le dedicó.

La venganza letal de Mauro Icardi y la China Suárez contra Wanda Nara en México

Mauro Icardi no paró de presumir la figura de la China Suárez publicando una serie de imágenes de la actiz en microbikini comparando su belleza con la de las modelos de Victorias Secret que recorrieron la mítica pasarela.

"Mi VS Ángel", escribió Icardi junto a la foto de la China Suárez en microbikini aunque la comparación que hizo no fue casual ya que estaría dedidcada a Wanda Nara y a un comentario que la rubia realizó al enterarse de la infidelidad de su marido.

La venganza secreta de Mauro Icardi contra Wanda Nara.

"Me molesta más una modelo de Victoria Secret que a Mauro le da el target porque es un jugador millonario”, decía Wanda Nara sobre la conquista de Icardi.

Polémica con la China Suárez en un shopping de Miami

Se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez de compras en una famosa tienda low cost de Miami donde la actriz viajó acompañada por sus hijos y su mamá.

La China Suárez incluso se sacó fotos con una clienta que luego la publicó en sus redes junto a un reel lanzando una filosa comparación con las lujosas compras que haría Wanda Nara si estuviese en Miami.

“No es por meter púa ni mucho menos pero ¿Wanda compraría en Primark? ¿Te la imaginás acá?”, dice y, como era de esperarse, la respuesta de la China Suárez no se hizo esperar.

Sin pelos en la lengua, la China Suárez dejó un comentario en la publicación y fue letal. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió.