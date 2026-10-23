¡Escándalo! Emanuel Ortega habría tenido una aventura con Josefina Lynch y su hermana Tita

"Habría sucedido que Emanuel no solo estuvo con Josefina sino también con Tita, la hermana. Un trío", aseguró agregando más involucradas a la escandalosa separación de Emanuel y Julieta Prandi tras un mes de casados.

Julieta Prandi destrozó a Josefina Lynch

Tras sus vacaciones en Brasil, Julieta Prandi fue abordada por las cámaras de LAM y habló por primera vez de su separación de Emanuel Ortega y los rumores de infidelidad.

"Estoy triste,necesitaba irme para encontrarme, no me esperaba separarme a un mes del casamiento", arrancó Julieta Prandi con los ojos llenos de lágrimas.

Sin pelos en la lengua, Julieta Prandi incluso habló de la entrevista que dio Josefina Lynch, la señalada como tercera en discordia, y la destruyó.

"La escuché, como no hacerlo imposible no hacerlo. Fue tan clara tan detallista que hasta me enteré por ella que estuvo tres días en el estudio y no uno. No me interesa decir nada más, Emanuel y yo sabemos lo que pasó... Se ve que ella tenía muchas ganas de salir a dar detalle", siguió indignada con la actitud de Josefina Lynch que expuso cómo fueron sus días junto al músico.