Tras el feroz descargo de Julieta Prandi contra Josefina Lynch, la señalada como tercera en discordia, salió a la luz un escandaloso rumor sobre Emanuel Ortega y la hermana de Lynch.
¡Escándalo! Emanuel Ortega habría tenido una aventura con Josefina Lynch y su hermana Tita
El explosivo dato sobre la infidelidad que habría provocado la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi
En Sálvese Quien Pueda, Martín Salwe reveló que Josefina Lynch habría visitado el estudio de grabación de Emanuel Ortega junto a su hermana Tita quien también habría despertado el interés del artista.
"Hasta ahora siempre se habló que en esos tres días, solo eran dos actores, Emanuel y Josefina. Ella va acompañada al estudio de Tita, como es cantante, le dice, que cante con nosotros. A esa pieza musical que tenía por hacer, el coro lo hace Josefina y Tita", arrancó el panelista.
"Habría sucedido que Emanuel no solo estuvo con Josefina sino también con Tita, la hermana. Un trío", aseguró agregando más involucradas a la escandalosa separación de Emanuel y Julieta Prandi tras un mes de casados.
Julieta Prandi destrozó a Josefina Lynch
Tras sus vacaciones en Brasil, Julieta Prandi fue abordada por las cámaras de LAM y habló por primera vez de su separación de Emanuel Ortega y los rumores de infidelidad.
"Estoy triste,necesitaba irme para encontrarme, no me esperaba separarme a un mes del casamiento", arrancó Julieta Prandi con los ojos llenos de lágrimas.
Sin pelos en la lengua, Julieta Prandi incluso habló de la entrevista que dio Josefina Lynch, la señalada como tercera en discordia, y la destruyó.
"La escuché, como no hacerlo imposible no hacerlo. Fue tan clara tan detallista que hasta me enteré por ella que estuvo tres días en el estudio y no uno. No me interesa decir nada más, Emanuel y yo sabemos lo que pasó... Se ve que ella tenía muchas ganas de salir a dar detalle", siguió indignada con la actitud de Josefina Lynch que expuso cómo fueron sus días junto al músico.