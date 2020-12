"Allá por el año 2013, investigamos movimientos, al menos sospechosos, que estaban haciendo algunas sociedades en Estados Unidos. Movimientos que dejaban en claro que Claudia Villafañe empezaba a mover acciones inmobiliarias cuando todavía estaba casada con Diego" Maradona, aseguró Ventura.

El inconveniente era que, al cerrar esos acuerdos, según contó el periodista, "Claudia aparecía como soltera".

En la Justicia de Estados Unidos, "es muy grave falsear los datos", afirmó y siguió contando que al "escarbar" aparecían las siglas no solo de Claudia sino también de Silvana, una amiga de ella.

Y fue entonces cuando reveló: "Me empezaron a llamar personas anónimas para amenazarme con que iban a quitarme la vida".

claudia villafañe maradona 1.jpg La fuerte revelación de Ventura sobre Claudia Villafañe

Ventura contó todo: "Eso pasó en una madrugada cuando yo me encontraba en la fiesta del Sol de San Juan", dijo dejando a todos con la boca abierta y dijo algo más: "Fue comprobado por cruzamientos de llamadas y finalmente reconocido que termina siendo desde su teléfono, que se le facilita a su hija el teléfono mío, para que me llamen y me amenacen de muerte".

Según contó, "la propia Claudia Villafañe me llamó para pedirme disculpas y agradecer porque no había sentado ninguna denuncia" sobre esas amenazas y afirmó que si él lo hacía, la ex de Maradona podría haber acabado presa en ese entonces.

