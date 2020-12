Claudia Villafañe volvió a MasterChef: la emoción de todos

Claudia Villafañe estuvo casada durante 20 años con el astro. Debido a los días de duelo que pasó conteniendo a sus hijas, suspendió su participación en MasterChef Celebrity pero finalmente decidió continuar.

La grabación del programa que salió anoche se hizo el 30 de noviembre. El conductor Santiago del Moro al recibirla le dedicó unas emotivas palabras: "Antes de arrancar la competencia de hoy, quiero recibir a ella, Claudia Villafañe. Faltó dos galas a este programa y hoy regresa. Primero, quiero un fuerte aplauso para ella. Te extrañamos mucho, Clau".

"Todo lo que opino yo y lo que opinan los argentinos ya lo conocés, tu entereza, tu don de gente, tenés una garra como pocas veces vi en mi vida. Ya el hecho de que estés hoy acá, defendiendo tu lugar aquí en tu lugar de trabajo, con tus compañeros, habla de quién sos vos", agregó del Moro mientras los compañeros de "La Tata" aplaudían fuertemente.

El emotivo regreso de Claudia Villafañe - MasterChef Argentina 2020

"Te quiero, estamos con vos, estamos orgullosos de que formes parte de este programa, de esta casi familia ya, y para adelante, siempre. Fuerza, que la tenés, y la vas a seguir desplegando como todas las noches acá, en este que es tu lugar, Clau", cerró el conductor antes del momento más emotivo, la palabra de Claudia.

"Yo sé que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes, y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer", reconoció la participante. "Por supuesto que estoy a full apoyando a mis hijas en todo como siempre, pero desde un costado como también estuve siempre, que es lo que corresponde", agregó sobre Dalma y Gianinna.

claudia villafañe maradona.jpg Claudia Villafañe en el velorio de Maradona. Foto NA

"Ojalá pueda seguir avanzando, no sé de qué se trata esto, cómo viene esta semana que estamos los ocho, somo ocho y estamos todos los días, y bueno, veremos… Voy a poner todo lo de mí como siempre puse hasta ahora", dijo una de las grandes favoritas del público.