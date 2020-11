La foto de Rocío Guirao Díaz en bikini mostrando su pancita: "Después de comer"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHfjTuUDXN_%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz)

"Antes de comer vs despúes de comer. El otro día me preguntaron si me inflamo después de comer, y la respuesta está a la vista ¿Les pasa?", escribió divertida junto a las dos imágenes.

Días antes Rocío subió una seguidilla de fotos donde lució sus estrías con orgullo. “Mis estrías y yo les mandamos un besito”, es el título que le puso a su foto.

La mujer de Nicolás Paladini recibió más de 70.000 likes y miles de comentarios apoyándola: “¡Hermosas! ¡Vos y tus estrías!”, “No al photoshop, aplausos”, “Felicitaciones por mostrarte como sos. Ayudas a un montón de chicas”, “Gracias por quererte y motivarnos a querernos también”; entre miles más.