La foto de Oriana Sabatini en biki ultra cavada: sacada desde un ángulo picante y con sorpresa

"Que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y ESTÁ BIEN; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije", decía con dureza.

Ahora, Oriana ha deslumbrado a sus seguidores con una seguidilla de fotos donde se la ve luciendo una bikini mega cavada, posando de forma muy sensual y con una compañía inesperada en el final.

"Deslizá para ver la sorpresa", escribió divertida junto al posteo que causó furor en las redes y recibió cientos de halagos.