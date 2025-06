LAURITA FERNANDEZ PREOCUPACION.avif La foto de Laurita Fernández generó preocupación: "No me animaba a mostrar cómo estoy".

“Solo puedo decirles: perdón y gracias por entender. Odio no estar óptima, tener que parar, la impotencia que me da que no me responda el cuerpo, sentirme mal… pero a veces el virus te agarra igual. Gracias al equipo de La cena de los tontos, que me bancó. Ya me estoy ocupando para recuperarme, porque el jueves próximo estoy ahí con todo”, cerró.

El espectacular destino que eligió Laurita Fernández para sus vacaciones

Laurita Fernández reveló el destino que eligió.

Si bien Laurita Fernández no paró de publicar imágenes y videos posando en playas de arena blanca y aguas cristalinas, la top mantuvo en secreto la ubicación.

Tras varias preguntas de sus seguidores, Laurita Fernández publicó un nuevo álbum de fotos revelando el paradisíaco destino: las Islas Maldivas.

laurita fernandez islas maldivas.jpg

Laurita Fernández dejó de lado Miami y Punta del Este, destinos favorito de las celebs argentinas y eligió las islas donde vacaciones figuras mundiales como Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, las Kardashians, entre otras.

Laurita Fernández diosa en las Maldivas

Laurita se ha convertido en una verdadera fashionista, sorprendiendo con looks de lo más audaces pero también con sus trajes de baño.

Tras un año lleno de trabajo en televisión y teatro, Laurita Fernández se tomó unas merecidas vacaciones junto a su novio. Desde allí, Laurita Fernández no para de enloquecer a sus seguidores con su desfile de trajes de baños súper originales y sensuales.

laurita fernandez bikini bicolor.jpg

Entre los más llamativos, Laurita Fernández se la jugó con una microbikini hilo dental en clave bicolor con print damero y hasta dejó su underboob a la vista.