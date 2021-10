La explosión en Bake Off que sufrió Damián Betular

Mientras los jurados pasaban por las distintas mesadas viendo qué habían hecho los participantes, un particular momento se dio en la isla de Kalia. Es que Damián Betular se acercó para ver cómo untaba chocolate en un globo inflado y acercó una lata para apoyarlo. El incidente se vivió cuando explotó el globo y saltó el chocolate para todos lados.

Damián Betular quedó ESPANTADO con Kalia - Bake Off 2021

La explosión asustó a todos que voltearon para ver qué había pasado y a Betular quedó congelado en el lugar. “A él lo único que le importa es que no se haya ensuciado...¡Vení acá que te ayudo!”, le expresó la participante. Casi sin poder reaccionar, Betular solo atinó a decir: “¡No, me tengo que ir! ¡Estoy muy asustado!”. Entre risas, la conductora comentó: “¡Le arruinaste el globo!”, a lo que el ex juez de Masterchef Celebrity acotó: “Y ella me arruinó todo...”. “No, no, hacete cargo de la situación, fuiste vos. Se tenía que decir y se dijo”, cerró la profesora de pintura ante la mirada incrédula de Damián.

Luego el desafío llegó a su fin y los pasteleros debieron mostrar sus trabajos terminados para ser evaluados por el jurado. El pastelero estrella de la semana fue Emiliano, a pesar de que el domingo pasado estuvo a punto de abandonar el certamen. Por otro lado, hicieron pasar al frente a Facundo, Paula y Gino, que fueron considerados como los que peor performance tuvieron. En primera instancia, salvaron al estudiante de ingeniería industrial, hasta que legó la definición final.

“Quien continúa en competencia en la carpa de Bake Off es...Paula”, anunció Chaves, dando por entendido que Gino era el flamante eliminado. Ambos concursantes se fundieron en un abrazo y se emocionaron hasta las lágrimas. “Es hermoso estar acá, es súper divertido...se aprende un montón. Yo cuando veía los Bake Off anteriores, veía que todos los que se iban decían ‘ay, aprendí un montón’, pero en serio, aprendés muchísimo. Del jurado, ¿qué se puede decir? Todos los consejos que te dan...”, señaló el joven, visiblemente conmovido.

Sin embargo, el momento más emotivo se dio cuando se dirigió a Dolli Irigoyen: “Yo iba a lo de mi abuela, prendía un canal, y veía una señora encantadora, que cocinaba unas cosas hermosas. Y tenerla acá enfrente es para mí como tocar el cielo con las manos”, dijo mientras abrazaba a la cocinera. “Cuánta alegría trajiste a esta carpa, creo que tenés que seguir cocinando, haciendo cosas ricas. Me encantó conocerte y me emociona que me hables así. Nos vamos a seguir viendo”, cerró la cocinera.