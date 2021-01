La conmovedora foto de Nazarena Vélez con la hija de Jazmín, su hermana fallecida en 2010

Además, la mamá de Barbie aprovechó su viaje para reencontrarse con Bianca, la única hija de su hermana Jazmín quien falleció en 2010 en un fatídico accidente automovilístico.

La pequeña perdió a su madre con solo un año y medio, por eso los seguidores de Nazarena se mostraron muy sorprendidos al ver lo grande que esta la pequeña.

"Terminando de la mejor manera mis días familiares en Puerto Madryn. Esta mujercita hermosa es la única hija de mi hermana Jazmin y no tienen idea lo muchísimo que la amo", escribió junto a la foto de las dos disfrutando de la pileta.

Días antes, Nazarena volvió a grabarse en bikini, sin ningún tipo de photoshop y bromeó sobre el estado de su panza luego de las comidas de Navidad.

"Vos lo ves así y decís, antes del pan dulce, con sus defectos, todo el quilombo, la carnaza, pero bien… Después del pan dulce”, comenzó diciendo divertida mientras mostraba su panza de perfil.

“Esta, yo subo una foto así y no digo nada, y me ponen ‘Felicitaciones Nazarena, estás embarazada', bueno no, solo hay morfi y chupi”, continuó divertida.