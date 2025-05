china suarez entrevista embarazo.jpg La China Suárez rompió el silencio sobre los rumores de embarazo y explotó todo.

“Le pregunté, ‘¿la fábrica está cerrada?’. Y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, reveló el panelista

Aseguran que la China Suárez le dedicó su último look al papa León XIV

En esta oportunidad, la China Suárez se robó todos los comentarios con el look que mostró, luego de la selección del nuevo papa León XIV.

Al igual que otras celebs como Luciana Salazar, la China Suárez habría celebrado el nombramiento del papa nacido en Chicago luciendo un buzo cargo con el nombre de la ciudad estadounidense.

china suarez buzo papa.webp

Además, la China Suárez y Mauro Icardi aprovecharon la tarde del jueves para salir de compras a un hipermercado donde la top volvió a presumir su look y se sacó fotos con sus fans.

La China Suárez en bikini desde Miami

Como si fuera una mini luna de miel, la China Suárez y Mauro Icardi presumieron su amor por todos lados y hasta se habrían comprometido como dieron a entender con una foto.

Desde la noche de Miami, la China Suárez y Mauro Icardi posaron sonrientes, entrelazando sus manos con un anillo que sería de compromiso.

Además, desde hace semanas que circulan fuertes rumores de embarazo lo que no detuvo a la China Suárez que fue por todo y se fotografió en microbikini presumiendo su lomazo.

Wanda Nara reveló el secreto entre Icardi y la China Suárez: "Ella lo tiene amenazado"

Wanda Nara explotó tras el encuentro de Mauro Icardiy la China Suárez con sus hijas y no se calló nada. La rubia se comunicó con Pepe Ochoa y prendió fuego a la pareja.

En nuevos audios mostrados en LAM, Wanda Nara contó intimidades de Icardi y la China revelando la razón por la cual el futbolista no le contesta públicamente.

"Él no contesta y está contenido, simplemente, porque ella (China Suárez) lo tiene amenazado. Si habla, lo deja y se va a la mierda, a él se le caga el plan", afirmó Wanda Nara sobre el plan macabro que estaría llevando a cabo Mauro Icardi contra ella.

Y siguió: "A Maura le encanta, nunca va a decir nada, ni siquiera me contradice. No sale a decir 'estás loca', 'esto es mentira'. Porque a él le encanta que yo hable. El tic tac de Johnny Depp".