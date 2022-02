¡La aniquilaron! La foto de la China Suárez con Amancio que los followers no le dejaron pasar

Es que la China Suárez no solo disfrutó de la cocina con su heredero sino que aprovechó para promocionar una empresa de muebles.

china mesada 1.jpg

"En mi casa no somos perfectos, somos F E L I C E S! Lo que si es PERFECTO de mi casa es mi mesada. Existe acaso alguna más linda? Pasamos mucho tiempo en la cocina, es un lugar de encuentro dentro de nuestro hogar, hacemos las tareas del cole y preparamos la comida", comenzó escribiendo en lo que parecía una reflexión sobre su vida en familia.

El canje de la China Suárez que enfureció a sus fans

"Y cuando tuve que pensar y diseñar este espacio todos me recomendaron que vaya al showroom de @destefano1913. Me recibieron muy bien y elegí este material que me voló la cabeza! #Neolith: no se mancha, no se raya y resiste altas temperaturas. Cocino directo sobre la mesada, sin tablas, es un placer", siguió promocionando una mesada y causando indignación.

Los fans inmediatamente la llenaron de comentarios y le dijeron de todo.

"Esta piba vive de canje", "La China renovó toda su casa a base de canjes. La amo cada día más", "Era hermoso lo que escribiste, Euge. Y puse like enseguida, pues me pareció divino. Pero luego el canje lo arruinó. Y un mensaje que empecé leyendo con mucho amor terminó mezclado con la superficialidad de una mesada. Qué se yo", escrbieron algunos followers.