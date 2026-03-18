Karina La Princesita está de novia con un crack de una selección argentina

A pesar de que las agendas de ambos parecen distantes, el periodista explicó cómo se dio el cruce: “Él vive en Francia" pero "ella viajó a Miami, él viajó a Miami, se encontraron, estuvieron juntos y los vieron en este evento que es un partido de básquet”.

De acuerdo con la información brindada, el vínculo va más allá de un simple encuentro casual: “Están saliendo. Fueron juntos a ver este partido de básquet, se los vio muy acaramelados".

Finalmente, Pepe agregó: “Todo el tiempo juntos, llegaron juntos, se fueron juntos”, para confirmar el noviazgo.

¿Quién es Mateo Carreras?

Mateo Carreras es un destacado jugador de rugby argentino que se desempeña como wing y es una de las figuras actuales de Los Pumas, la selección nacional.

karina1

Nació en San Miguel de Tucumán el 17 de diciembre de 1999, así que actualmente tiene 26 años. Juega profesionalmente en el Aviron Bayonnais, en el Top 14 de Francia (una de las ligas más competitivas del mundo). Anteriormente brilló en el Newcastle Falcons de Inglaterra.

Se formó en Los Tarcos Rugby Club de Tucumán. Su velocidad explosiva y potencia lo llevaron rápidamente a las selecciones nacionales: integró Los Pumitas (juveniles), Los Pumas 7s y, finalmente, el equipo mayor de Los Pumas, con quienes disputó el Mundial de Francia 2023.

Fuente: minutouno.com