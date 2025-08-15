juanita tinelli jeans Juanita Tinelli se puso jeans con llamativo detalle en la entrepierna y se hizo viral.

Siempre fashionista, Juanita Tinelli arrasó con un diseño con estampado amarillo en la entrepierna que provocó toda una catarata de comentarios y reacciones.

Juanita Tinelli diosa en Miami

Junto a su padre Marcelo Tinelli y todos sus hermanos, Juanita Tinelli viajó para disfrutar de unos días en familia y, cmo siempre, imponer tendencia en cada una de sus salidas.

Siempre fashionista, Juanita Tinelli incluso mostró cómo combinar la microbikini esta temporada primavera verano. La top lo lució con pantalones cargo dejando su bombacha colaless a la vista.

JUANITA TINELLI BIKINI PANTALON MIAMI

Además, Juanita Tinelli fue por todo y mostró su primer día de playa con una audaz selfie a su figura luciendo una microbikini mixta de bombacha ultra cavada ideal para dejar a la vista su último tatuaje.

juanita tinelli bikini

Los audios del novio de Juanita Tinelli negándola : "Es una piba de paso"

Semanas atrás se dio a conocer la noticia de la separación de Juanita Tinelli y el polista Camilo "Jeta" Castagnola en medio de escandalosos motivos.

En LAM Pepe Ochoa mostró los mensajes que le mandaba Jeta Castagnola a otra joven mientras se mostraba con Juanita Tinelli en las redes. "Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo. Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad, comienza el ex novio de Juanita y agrega “te pido por favor que me atiendas el teléfono y hablemos bien”.

“Cuando estoy con ella solamente pienso en vos... no pasa nada con ella, estamos y no estamos, cada uno hace la suya y todo bien”, le insiste a su ex. “No entiendo porque crees que podría pasar algo más entre nosotros (con Juana), no estoy interesado en ella y te lo dije mil veces”, finaliza el polista.