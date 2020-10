Juana Viale lució su look más osado: se puso calzas y explotó la mesa de Mirtha Legrand

La nieta de Mirtha Legrand deslumbró con un diseño en jean y calza de tul de Gino Bogani durante la presentación de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand.

"Chicos, hola, feliz domingo. Miren que buen lookete que tengo del señor Bogani, feliz primavera, voy a decirlo hasta que me canse, así que feliz primavera a todos, ¿cómo están desde sus casas?", arrancó Juana apenas ingresó al estudio bailando al ritmo de Tina Turner.

"Tengo un vestido muy lindo del señor Bogani, fresco, moderno, con este jean, esta caída que me hizo acá atrás. Un vestido en jean y calza de tul, y no menor el detalle bebé, tengo un bolsillito, así que voy a meter el mic acá", agregó Juana.

"Tengo unos zapatos que son míos pero con Bogani los intervenimos todo en composé con mi vestuario del día de la fecha", continuó Juana.

"Y el señor Mauricio Catarain que me maquilló, debo confesarlo, me quedé dormida mientras me maquillaban y me quedé dormida, así que esto es obra de arte", cerró con humor.

La noche anterior, Juanita también apostó por un diseño de Gino Bogani. Para la Noche de Mirtha Legrand, la diosa lució un vestido rayado en tonos rosas y verdes súper fresco y primaveral.