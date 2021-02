Internaron a Fernando Burlando: estaba con Barby Franco

La fuerte caída le habría causado la fractura de tres costillas y otras lesiones. Está internado en observación y estable, a la espera de la realización de varios estudios para determinar las consecuencias del accidente.

fernando burlando polo.jpg El abogado Fernando Burlando sufrió una aparatosa caída de una yegua mientras jugaba al polo y debió ser internado. Barby Franco estaba con él, ¿volvieron?

"Cayó en medio del partido y fue la yegua el que lo terminó pisando", dijeron quienes estaban junto a él mirando el partido.

La periodista Marcela Tauro compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que se ve a Fernando Burlando tirado en el césped esperando atención médica y a Barby Franco a su lado.

fernando burlando polo 2.jpg El abogado Fernando Burlando sufrió una aparatosa caída de una yegua mientras jugaba al polo y debió ser internado. Barby Franco estaba con él, ¿volvieron?

Barby Franco "le revienta la tarjeta" a Fernando Burlando

Las fotos delatan que Barby Franco está con Fernando Burlando a pesar de que durante el último mes atravesaron una fuerte crisis que los llevó hasta la separación. Si bien no confirmaron que están en pareja nuevamente, este domingo la modelo y panelista se encontraba en el Club de Campo donde el abogado sufrió un accidente.

Durante la separación, Barby había tenido un sincericidio en vivo al revelar que le seguía usando la extensión de la tarjeta que le regaló el letrado.

"No estamos separados, pero sí distanciados. No está todo mal, pero estamos hablando. Son muchos años y no llegamos a un acuerdo de algo que pasó en el medio", había dicho en LAM.

Sobre el uso de las tarjetas, le preguntaron si las seguía usando y ella contestó sin tapujos: “Sí, se la sigo usando, obvio”.

“Si me llega a cortar la extensión de la tarjeta de crédito le prendo fuego la casa de Barrio Parque”, continuó sin filtro.