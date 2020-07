¡Insólito! Agustina Agazzani ninguneó a Martín Baclini: "No fue mi novio ni mi ex"

Tras ser noticia por ser la nueva novia de Martín Baclini, Agustina Agazzani habló en Pampita Online y ninguneó al empresario.

La modelo que previamente estuvo en pareja con Gastón Sofritti y el cantante Agustín Casanova, le quitó importancia al romance que tuvo con el ex de Cinthia Fernández.

"Con Martín nos estábamos conociendo hacía menos de 20 días cuando empezó la cuarentena. Esa distancia, más el lío mediático, me hizo ver que eso no era para mí", comenzó diciendo.

"Nos empezamos a conocer y terminó. Fue algo pautado… Lo que sucede, conviene. Capaz yo no era para él, ni él para mí", aclaró la modelo entrevistada por Pampita.

Agazzani explicó también que "con Martín nos conocimos muy poco. Él no es un ex para mí. Es alguien que empecé a conocer como podría haber empezado a conocer a otra persona y la exposición hizo que se formalizara para los ojos de los demás".

"Fuimos a cenar un par de veces. Martín no fue mi novio, para nada. Y un ex tampoco. Ex es alguien con quien compartí algo. Mi ex es quien fue mi novio hasta hace un año y medio", admitió la modelo.

