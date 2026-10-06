¡Inesperado! Zaira Nara y Jakob Von Plessen reconciliados

Años atrás, Jakob Von Plessen fue noticia de todos los portales por su participación en la noche en la que Mauro Icardi se encontró con la China Suárez en un hotel de París, siendo vinculado con una famosa modelo argentina.

Nora Colosimo sin filtros sobre la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves

Nora Colosimo volvió a LAM como angelita y por primera vez habló de la comentada pelea entre su hija Zaira Nara y Paula Chaves.

Si bien no dio muchos detalles, Nora Colosimo especuló sobre posibles motivos laborales aunque no pudo ocultar sus reacciones corporales y gestos generando más especulaciones sobre el distanciamiento entre Zaira y Paula Chaves.

"¿Zaira Nara es tatiana?", le preguntó Ángel de Brito sin vueltas por el noviazgo de la modelo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves. "No me consta", dijo Nora despúes de un llamativo silencio.

Además, el conductor le consultó por las conversaciones privadas con Zaira Nara que Paula Chaves publicó en su cuenta de Instagram. "Fue feo", dijo sin vueltas.

El motivo de la pelea

En SQP, Yanina Latorre fue por más y reveló la verdadera razón de la pelea que se originó en el 2021 en pleno "Wandagate".

"Wanda le pide a Zaira, que le diga a Paula que averigüe si la China había hablado con Mauro. Ella va y lo hace, pero la China se lo niega", arrancó Yanina quien explicó que luego de esto la China llamó a Mauro y le mandó los chats con Chaves.

"Paula se sintió expuesta, sin comerla ni beberla, queda en el medio de esta trifulca y se sintió incómoda. Nunca más le habló a la China y todo quedó mal. Ahí empezó a quebrarse el vínculo con Zaira. A partir de ahí, empezó a notar cosas que no coincidían con su forma de vida", agregó.