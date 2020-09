Inesperado romance: quién es el verdadero novio de Jimena Barón

"Yo veía que decían que (Jimena Barón) había vuelto con Mauro Caiazza. Pero a mí me encanta Villa Urquiza y tengo mucha gente amiga ahí. Y Villa Urquiza habla... Si vamos a comer a lo de Charly, estás al horno porque en frente y en la otra cuadra hay gente conocida mía”, dijo Roccasalvo, la conductora de Implacables.

“Vamos a ver la foto que salió donde le atribuían el romance con Mauro. Pero no es Mauro... hay una persona que es parecidísima, de physique du role es idéntico, que es el Tucu López”, disparó sobre la nueva y supuesta relación de Jimena Barón.

Subo una de mi amigo @machadito1 porque extraño estar en bolas. (?)(Ahre que andaba en p*ja todo el día en el depto) View this post on Instagram Subo una de mi amigo @machadito1 porque extraño estar en bolas. (?) (Ahre que andaba en p*ja todo el día en el depto) A post shared by Tucu López (@tuculopez) on Apr 19, 2020 at 4:10pm PDT

"Ese era el hombre que iba caminando con Jimena en la foto anterior con la misma ropa que esta foto. Ellos (por Jimena Barón y el Tucu López) estuvieron en Villa Urquiza varias veces en los últimos días y hoy también", disparó la conductora.

El Tucu López es el controvertido actor de Sex, la obra de Muscari. En sus redes sociales suele ser provocador. En una de sus últimas apariciones en Instagram fue repudiado por manotearse los genitales en vivo frente a una bailarina: “¡Ah, pensé que no se veía la pi... la mano!”, le dijo el Tucu López a la bailarina Bianca Loponte, compañera en Sex.

Jimena Baron novio 2jpg.jpg ¿El Tucu López? Quién es el verdadero novio de Jimena Barón

El Tucu López había advertido hace unos días: "No pienso casarme nunca y no descarto estar en el día de mañana con un tipo", aunque parece ser que Jimena Barón ha conquistado su corazón.

Sobre sus relaciones y la chance de convivir, el actor de Sex también afirmó: "No creo alguna mujer quiera convivir conmigo, me cuesta un poco eso. Soy medio mañero y llevo mucho tiempo viviendo solo. Hay cosas que no me copan y que me cuestan ceder también. Me parece que una convivencia muy sana sería donde dos personas puedan tener su propio espacio y si no quieren un día cruzarse pueden no hacerlo. Yo vivo en un dos ambientes de Villa Urquiza y es difícil convivir así. Conviví una vez con alguien, probé pero no anduvo".

Jimena Barón, por su parte, intentó una segunda vuelta con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison, pero la relación no prosperó. A mediados de la cuarentena, Jimena acompañó a Momo a vivir con su padre, el ex futbolista de Banfield, y la convivencia llevó a que intentaran nuevamente que resurgiera la pareja.

Sin embargo, después de muchísima exposición en las redes sociales, de un día para el otro, Jimena armó la mudanza, se fue de la casa de Osvaldo y nunca más volvió a postear en Instagram.