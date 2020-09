¡Inesperado! Charlotte Caniggia reveló que se hizo un cambio en las lolas: "Antes tenía 600"

Charlotte Caniggia se dio el gusto y cantó en inglés un hit de Shania Twain

Tras recibir buenas devoluciones por parte de Nacha Guevara y Oscar Mediavilla, llegó el turno de Moria que no dudó en realizarle una observación sobre su cuerpo.

Todo comenzó cuando Moria Casán analizó la postura de la participante en su presentación: “Desde que te pusiste más lolas estás un poco encorvada”, observó. A lo que la joven respondió rápidamente: “Igual me saqué, Moria. Esto es una sorpresa”.

“No voy a contar cuándo ni cómo, pero me operé 3 veces. Tenía 600 (que es talle doble D) y eso es muchísimo y me dolía mucho la espalda. Entonces, me fui a 400 y después me saqué de nuevo y estoy en 300 y pico. Estoy perfecta”, agregó.

Claro que no es la primera vez que Charlotte habla públicamente de sus intervenciones quirúrgicas. La hija de Mariana Nannis es una gran fanática del bisturí y los retoques estéticos y no reniega de ellos.