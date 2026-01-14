¡Impactante! Martita Fort se tatuó toda su espalda y las fotos estallaron las redes

martita fort tatuaje Martita Fort presumió su nuevo tatuaje.

Siguiendo a famosas como Candelaria Tinelli, Martita Fort se la jugó al máximo apostando por un diseño en toda su espalda. "Me hice una cosita", escribió la joven irónica junto al álbum que estalló las redes y se llenó de comentarios y likes.

Martita Fort furiosa en Punta del Este

Martita Fort visitó un programa de streaming y expresó su indignación luego de que cancelaran una de las fiestas a las que asistió a los pocos minutos de su llegada.

“Me cag… la fiesta. ¡Devuélvanme la plata! Me chorearon 20 lucas”, arrancó furiosa. “Llegué, tomé un champagne y empezó a llover. Éramos 18 personas. A la media hora apagaron la música y te tenías que ir... Estaban todos a las puteadas. No te dejaban llevarte ni el trago”, agregó Martita Fort quien explicó que pagó la entrada premiun de 20 mil dólares a diferencia de la mayoría que fue por la de 10 mil dólares.

El impactante posteo de Martita Fort despidiéndose del 2025

Días antes de su llegada a Punta del Este, Martita Fort abrió su corazón a sus seguidores y compartió sus emociones hablando por primera vez de las dificultades que atravesó en los últimos meses.

"Este año estuvo lleno de cambios y emociones. Fue el año en el que más maduré y crecí como persona", arrancó Martita Fort en sus stories de Instagram.

martita posteo depresion La impactante reflexión de Martita Fort.

"Me animé a enfrentar problemas y conversaciones que antes temía o evitaba. Disfruté mucho, me reí, viajé y sentí. También hubo momentos de dudas, tristeza y depresión... Aun así, todo lo que me pasó este año me dejó una enseñanza. Cada experiencia, incluso las difíciles, fueron para bien", expresó muy reflexiva Marta Fort.

"Gracias a todas las personas que me acompañaron y fueron parte de este proceso. Fue un año intenso, un poco explosivo, pero necesario. Y, al final, un buen año. No puedo esperar a ver qué me depara el 2026”, cerró la joven ansiosa por el año siguiente.