Impactante declaración de la hija de Wanda Nara contra la China Suárez: "Su peluquero duerme en mi cama".

Mauro Icardi fue a buscar a sus pequeñas al Chateau del Libertador y explotó el escándalo luego de que las niñas no bajaran a su encuentro, con versiones asegurando que Wanda Nara no quería entregarlas. Ángel de Brito dio más detalles y reveló que a pesar de la insistencia de especialistas del juzgado, las niñas no quieren bajar y no quieren estar con la China Suárez. "Tienen miedo de que su padre se las lleve a Turquía", explicó.

Además, el conductor contó algunas de las declaraciones de la hija mayor de Wanda Nara sobre el día que fueron a la casa de Mauro Icardi con la China Suárez presente. "Nos hicieron mentir", dijo la pequeña sobre la tarde en la que Icardi y la China las esperaron con castillos inflables y estuvieron presentes todos los amigos de la actriz.