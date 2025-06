Wanda Nara le entregó sus hijas a Mauro Icardi: llamaron al SAME

Las cámaras de LAM capataron el momento justo en el que Mauro Icardi salía del Chateau Libertador en compañía de Francesca e Isabela en el asiento de atrás de su camioneta.

Minutos antes, Yanina Latorre confirmó el ingreso de personal del SAME al departamento de Wanda Nara. “Lo que me llega por parte del Ministerio de Seguridad es que el SAME puede evaluar y ver cómo está Wanda, pero no decide. Esta mujer, que entra ahora, es negociadora y además es la que puede determinar cómo está psicológicamente Wanda”.