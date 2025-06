¡Escándalo! Wanda Nara no quiso devolver sus hijas, Icardi se atrincheró en el chateau y llegó la fuerza judicial

mauro icardi escandalo chateau.jpg

Wanda Nara rompió en llanto por la angustia de sus hijas, quiénes no querrían ir con su papá ni estar con la China Suárez. En los últimos minutos se vio la llegada de fuerza judicial al edificio.

¡Qué pasó! Maxi López defendió a Mauro icardi y se enojó con Wanda Nara

medio de la batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi,y los pedido del futbolista para revincularse con sus hijas, Maxi López rompió el silencio y fue contundente.

Si bien tiene una buena relación con Wanda Nara, durante años Maxi López estuvo en conflicto, viviendo la misma situación que Mauro Icardi con sus hijas.Debido a esto, López expresó su opinión mostrándose indignado con la exposición mediática de sus herederos y hasta apoyó el reclamo de Icardi.

maxi lopez mauro icardi.avif

“Lo que no me gusta es que siempre expongan a mis hijos. Yo he pasado muchas veces con ellos también, en otras oportunidades, con mis hijos y con las niñas, y sin embargo, no lo publico", reveló Virgina Gallardo sobre el mensaje que recibió de López.

"Ya le dije a Wanda, la última vez que estuve en Argentina, que las nenas tienen que estar con el padre”, cerró apoyando los reclamos de Mauro Icardi.

Dónde estaba Mauro Icardi mientras Wanda Nara viajaba con sus hijas a Jujuy

Mauro Icardi no estuvo con sus hijas durante el Día del Padre y ahora se filtraron fotos del futbolista acompañando a la China Suárez al partido de su hija Rufina Cabré.

Mientras Wanda Nara viajaba con Francesca e Isabella a Jujuy, Mauro Icardi pasó toda la mañana junto a la China, desmintiendo los rumores de separación.

mauro icardi partido rufina.jpeg

Además, en el partido estuvo presente Nicolás Cabré con su novia Rocío Pardo. A pesar de estar en el mismo lugar, el actor estuvo en la otra punta de la cancha sin encontrarse con el jugador.