Iliana Calabró reveló la interna entre los participantes de Masterchef Celebrity: "Hay mala onda"

Iliana Calabró se convirtió en la quinta eliminada de MasterChef Celebrity Argentina

Sin embargo, a pesar de haber sido eliminada, Iliana visitó “Flor de equipo” el nuevo programa de Flor Peña en Telefe y anunció que le volvería gustar si se organiza un repechaje. "Si hay repechaje obvio, voy. Hay que despuntar el vicio. Yo disfruto mucho cocinando e iría sin presión, total ya estuve afuera. Ahora iría a divertirme. No me sale armar estrategias, se pierde frescura y espontaneidad. Cuando me enojé, vi que pueteaba demasiado, y yo no soy así, de decir muchas malas palabras", dijo.