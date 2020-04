Diario UNO

Luego de la polémica que generó Laurita Fernández al mudarse a la casa de su novio de Nicolás Cabré para pasar su cuarentena, la bailarina volvió a su departamento.

Lo cierto es que hace unas horas Fernández pudo resolver el inconveniente con el agua en su departamento y volvió a su hogar.

Ella misma se mostró feliz en las redes de volver a su casa tras casi un mes. "Habemus el agua", expresó. Mirá.

Y explicó a qué se debió su ida de la casa de su novio: "¡Bien! Ahora lejos, pero viene bien extrañarse también. No voy a andar yendo y viniendo.Hay gente que lo hace pero no es lo que corresponde. La semana pasada abrieron el agua de vuelta. Así que el viernes ya pude volver a mi departamento. Es mi lugar, me gusta estar acá también".

Hace unos días incluso la actriz se mostró un tanto bajoneada por la cuarentena obligatoria a la hora de interactuar con sus seguidores de Instagram.

"Ya no tengo ganas ni de hacerme las uñas, cocinar, maquillarme, cantar, bailar, hacer gym, yoga, yaga…", manifestó en Instagram.