Habló la ex Gran Hermano Luciana Martínez tras recuperar la libertad: "No soy una viuda negra"

Tras recuperar la libertad, Luciana Martínez habló públicamente por primera vez en diálogo con Los Profesionales de Siempre, donde buscó llevar calma a su entorno y compartió cómo atravesó este difícil momento.

“Estoy muy bien, solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me apoyan. Todo esto fue un mal sueño, una pesadilla”, expresó.

Además, se refirió al sostén espiritual que tuvo durante su detención: “Yo creo en Dios, tengo mucha fe. Fue rezar para que todo salga bien. Le agradezco a mis abogados”.

Con cautela sobre el proceso judicial, Luciana agregó: “No puedo hablar de la causa, pero viuda negra no soy”. Y cerró: “La causa sigue y queda en manos de mis abogados. Ahora necesito contención y visitar médicos”.

luciana2

En paralelo, se conocieron detalles formales de la resolución judicial que determinó su liberación. A través de la cuenta de de LAM, difundieron parte del documento donde el juez dispone “conceder la excarcelación solicitada por los Dres. Carlos A. Telleldin y Carlos Sebastián Romero en favor de Luciana Barrionuevo bajo caución juratoria”.

El escrito también establece la “inmediata libertad la cual deberá hacerse efectiva en el día de la fecha desde su lugar de detención, previa confección y firma del acta prevista”.

A su vez, fija una serie de condiciones: “Al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta, a saber: a) Someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; b) Mantenerse en contacto con el Tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes, de 7:30 a 13:30 hrs, por conducto telefónico; c) La medida de distancia y prohibición de acercamiento respecto de Bradley James Varela”.

Fuente: minutouno.com