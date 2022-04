Habló la esposa de Gallardo, desmintió a Alina Moine y se armó: "Dice que sigue junto a él"

"Me llamó Geraldine, y me dijo que está en el sur, que no tiene novio, y que está con uno de los hijos que juega en River".

"También me dijo 'a Marcelo lo quieren destruir. No soportan verlo, que sea un número uno. Es un plan sistemático desde hace años para bajarlo del lugar en donde está'. Y Geraldine dice que sigue junto a Marcelo Gallardo", informó la panelista de Socios del Espectáculo.

La esposa de Marcelo Gallardo salió a aclarar en Socios que siguen juntos y desmintió a Alina Moine

Alana Moine confirmó su romance con Marcelo Gallardo

Luli Fernández se comunicó en exclusiva con Alina Moine y la periodista reconoció su relación con el DT de River.

“Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo…”, explicó Luli sobre las versiones que aseguraban que Gallardo y la periodista habían viajado a Cafayate.

“Yo no soy clandestina”, fueron las palabras que replicó la socia de boca de la periodista.

“Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro", siguió Luli.

Sin embargo, fue un amigo íntimo de Marcelo Gallardo quien terminó de confirmar el explosivo romance.

"Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, reveló la panelista.

“Marcelo Gallardo y su ex se separaron hace años y ahora arrancó con Alina un vínculo ultra sólido y de familia ensamblada”, cerró.