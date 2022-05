Gladys la Bomba metió doblete en catsuit de látex y los dejó en shock: "Uff Gatubela se queda corta"

gladys gatubela 1.jpg

De rodillas y posando de espalda, Gladys la Bomba lució su tonificado cuerpazo y provocó delirio entre sus followers que no tardaron en llenarla de comentarios.

"Más bomba que nunca", "Cada día más linda", "Danos tu secreto", "No podés más", "Sos Gatubela", escribieron impactados con su osadía.

Gladys la Bomba mostró su panza sin photoshop

Orgullosa de su nuevo estilo de vida, la mamá de Tyago Griffo no dudó en fotografiarse mientras ejercitaba.

A diferencia de otras famosas, Gladys La Bomba no solo se mostró al natural y con look deportivo, sino que no usó photoshop para retocar la imagen.

"A moverse. Sí cinta de mi corazón, lo cierto es que te odio", escribió divertida junto a un álbum que recibió cientos de elogios y también críticas hacia su color de cabello.

Gladys la Bomba reveló los secretos de su transformación física

En entrevista con la revista Paparazzi, Gladys habló de lo difícil y paulatino que fue el proceso de pérdida de peso y reveló en que consistió el plan que siguió para lograr el espectacular resultado.

"La verdad es que le pongo mucha voluntad. Le pongo porque, a veces, tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer y que puedo seguir adelante”, comenzó Gladys.

La dieta de Gladys la Bomba

"Llevo bajados 20 kilos… Aparte de la dieta, hago actividad física también. Cinta, unos chalecos de body factory que tienen electrodos. Eso es mas para cuidarme el físico y mantenerme, porque para bajar lo que me dio resultado fue la dieta”, continuó La Bomba. “Hay que ser muy constante y tener ganas de estar mejor. Yo tenía ganas de verme mejor, no de gordita como estaba. Y bajé un montón de kilos con esfuerzo y con sacrificio. Y lo sigo haciendo todos los días”, destacó.

En cuanto a la dieta, Gladys explicó que la hace todos los días y que come lo que tiene que comer para no engordar. "No come grasas, y dejó las carnes", explicaron desde su círculo íntimo.