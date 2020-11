La bella foto llamó la atención de los seguidores de Gisela, que alabaron no solo la dulzura del animalito sino también la belleza de la conductora que nos tiene acostumbrados a las fotos de sus looks para el noticiero pero no a tantas imágenes de su día a día en casa.

Gisela Campos bikini 1.jpg Gisela Campos, pileta, bikini, sol mendocino y compañía especial