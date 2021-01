¡Furor! El video de Nazarena Vélez con rollos y celulitis: "Me acompaña desde los 14"

Nazarena Vélez celulitis 1.jpg

"Me acompaña desde los 14 #pesada La odie toda la vida de hecho la sigo odiando pero ella está Mira que hice de todooooo para que se vaya pero NO la tipa se ve que me ama por que me llena de ella", continuó.

"Ya se que ahora me van a querer recomendar cremas y tratamientos estéticos desde ya GRACIAS pero les juro q los hice todos!!!! Muchos son buenísimos pero conmigo no resultaron #siempretriunfando y desde hace unos años decidí darle vacaciones a mi cuerpo después de muchísimo tiempo de exigencia y maltrato. Me encantaría sentir pasión por el gym y la comida sana pero no me estaría pasando. Así que aquí ando transitando el difícil pero no imposible camino a la aceptación", dijo sobre su evolución

"Nenaaaa, Ponete esa bikini que no te animabas a usar y al que no le guste q mire para otro lado", concluyó hablandole a sus fanáticas.