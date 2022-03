¡Fue por todo! La foto de Gladys la Bomba en shorts con agujeritos que dejaron poco a la imaginación

Súper atrevida, Gladys se animó a llevar un short negro con cut-outs en los bolsillos dejando su piel a la vista y sin ropa interior. Lo combinó con bucaneras negras, corset blanco y saco negro.

gla shorts.jpg

"Siendo feliz! Gracias Dios por la música, por mi hermosa carrera , por todo lo que cosecho cada día. Inmensamente agradecida", escribió junto a la foto que ella misma subió y que recibió cientos de likes y elogios.

Gladys la Bomba mostró su tattoo

Días antes, Gladys la Bomba hizo estallar la temperatura del verano con un video que subió desde la pileta mostrando su última adquisición: un tattoo.

Gladys decidió llevar el amor que siente por la música a otro nivel y se tatuó un micrófono en su brazo.

Como si fuera poco, enloqueció a sus seguidores luciendo una micro-bikini súper chiquita que dejaba a la vista su tonificada figura.

gladyss tattooo.png

Gladys la Bomba arrasó con su lomazo en bikini

Instalada en Carlos Paz donde está brillando sobre las tablas, Gladys la Bomba grabó un video y subió historias en las que habló sobre su lomazo y presumió sus curvas sin tapujos.

"Lo importante no es lo de afuera, sino el espíritu. Lo que llevamos dentro, así que no me critiquen. Me divierte hacer esto para ustedes y de paso me hago la linda. ¡Linda, linda, linda!”, exclamó la referente de la música tropical en un reel de Instagram.

Gladys remarcó que ella no teme mostrarse tal cual es a pesar de su edad. “Con todos los detalles que puedan ver que soy una mujer real de 50 y algo… Mmm, que viva la vida, y la música que amo. Yo, mujer real”.

gladys la bomba bikini.jpg

Los secretos de su transformación

En entrevista con la revista Paparazzi, Gladys habló de lo difícil y paulatino que fue el proceso de pérdida de peso y reveló en que consistió el plan que siguió para lograr el espectacular resultado.

"La verdad es que le pongo mucha voluntad. Le pongo porque, a veces, tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer y que puedo seguir adelante”, reveló Gladys.