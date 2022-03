¡Fue mucho! Instagram volvió a censurar a Cande Tinelli: "Una foto boca abajo ..."

cande censurada 2.jpg

A través de una story, Cande mostró la captura de pantalla del mensaje que recibió por publicar una foto posando de espaldas sin ropa.

"Una foto boca abajo de espalda. Ok, están del tomate", escribió picante.

Le dijeron que estaba operada y Cande Tinelli estalló

Una follower le dijo que estaba todo operada y Cande Tinelli decidió responder con un descargo que días antes subió Jimena Barón.

Sin pelos en la lengua, Cande Tinelli se refirió a la críticas y pidió más apoyo entre las mujeres.

cande descargo.png

"Sin filtro sos fea, con filtro no te mostrás al natural, pero si te mostrás al natural es obvio que es porque estás toda operada", comenzó escribiendo.

Asimismo, la cantante continuó: "Si estás operada no te aceptas como sos y si te aceptas como sos es por engreída, porque en realidad deberías operarte".

"Ser flaca es mal ejemplo, no ser flaca es mal ejemplo. Si haces ejercicio y comes sano sos una obsesiva, si no haces, deberías hacerlo".

"Si mostrás el cuerpo sos tarada y es lo único que tenés para mostrar, si no lo mostrás sos insegura. Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas", cerró.