Floppy Tesouro se sacó todo: "Soy mas fuerte de lo que imaginaba"

"Pfffff alta foto ! Alto lomo ! Una escultura griega !!!", "Yo diría que estas más fuerte que televisor de geriátrico bb", "Mi amorrrrrrrrr tremenda hermosura bebé", fueron algunos de los comentarios que recibió Floppy Tesouro en su publicación.

Floppy Tesouro.jpg

Hace unos días, la modelo y conductora mostró su nueva línea de trajes de baño y, al menos a ella, a Floppy Tesouro, le quedó perfecta por donde se la mirara.

Incluso, los comentarios de sus seguidores así lo afirmaron. De hecho, no se cansaron de decirle a Floppy Tesouro que se veía hermosa en ese look, pero no fue lo único que le dijeron.

