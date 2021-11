Yanina Latorre sobre la historia de La China con Nacho Viale “Dicen que lo engañó con Nicolás Cabré”

"Ellos salieron dos años, desde 2010 hasta el comienzo de 2012. El final fue bastante tormentoso", arrancó en LAM.

"La primera crisis grande la tuvieron en agosto de 2011. Parecía que se iban a separar pero decidieron darse una segunda oportunidad. Entonces se fueron a Miami con Nico Vázquez y Gimena Accardi, que en esa época eran muy amigas", recordó Pía.

"Cuando volvieron se fueron a Punta del Este. Ahí las cosas no venían bien y todo explotó el día del cumpleaños de él. Ella se fue de la fiesta y él se quedó. Al otro día, 20 días antes de lo previsto, ella volvió a Buenos Aires pero él siguió en Punta del Este. Solamente lo llamó en un momento y le preguntó "cuándo vas a venir, así hablamos", agregó la panelista.

"¿Pero qué pasó? Cuando volvió de Uruguay, Nacho se encontró con que ya había entrado en escena Nicolás Cabré, que en ese momento todavía estaba en pareja con Eugenia Tobal. Después todos sabemos lo que pasó", cerró picante haciendo alusión al polémico romance de los actores.

Horas antes, Marcela Tinayre habló de la China Suárez y no se calló nada. La hija de Mirtha Legrando recordó los dos años de relación entra la actriz y Nacho.

Marcela Tinayre se metió en el WandaGate

La pareja vivió varios momento juntos e incluso pasaron juntos las fiestas junto a toda la familia Legrand-Tinayre en su espectacular casa de Punta del Este.

En ese viaje, Marcela Tinayre no habría tenido la mejor de las impresiones de la China Suárez y hasta tuvo que ponerle los puntos por su mala actitud.

"No la conozco tanto a la China. No la sigo, no la tengo. Se acababa de ir del programa de Casi ángeles cuando estaba con Nacho", comenzó diciendo la rubia en Intrusos sobre el inicio del romance entre la joven y el productor.

"Me acuerdo que estuvo en mi casa de Uruguay y ella se acababa de ir y había algo que me llamaba la atención. Era algo que todos los días… Que ´fulano me sacó, que sultano…´”, empezó la mamá de Juana y Nacho.

Y un día le dije: "Flaca, estamos veraneando, ¡a mí me importa un carajo lo que te pasó! Resolvelo con alguien, ¡pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto!", contó que le paró el carro a Eugenia Suárez.

"Y así fue… No la vi mucho más", señaló entonces, antes de aclarar que la China no hablaba pestes de la gente de la casa, por que, si no, se armaba. "De mi familia no va a decir nada porque le pongo un shot en dos minutos. Era de la situación, de sus productores, de la gente con la que trabajaba”, indicó.