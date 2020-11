Filtran foto de Lola Latorre disfrazada de Halloween y en la ruta de la fiesta clandestina

https://media.canalnet.tv/2020/11/Screen-Shot-2020-11-04-at-7.38.57-PM.png

En comunicación con Fernando Burlando, abogado de Lola Latorre, Pampita expresó: “Uno de los temas del día es la foto de Lola Latorre que aparentemente está con amigos disfrazados en la noche de Halloween en la ruta que está cerca de donde fue el evento y da a entender que Lola sí fue a esta fiesta, no que fue a buscar a una amiga”.

Pero Burlando respondió: “Bueno, es relativo, es una hipótesis, que no es real”. Y cuando la conductora le preguntó sobre la posibilidad de que aparezcan más imágenes, él retrucó: “No creo, Caro. Fundamentalmente lo que se aclaró es que ella no estaba en la fiesta”.

“Pero esta foto es de antes de la fiesta, en una ruta al lado de la fiesta”, acotó Pampita. Entonces, el abogado dijo: “Antes pudo haber hecho lo que quería, disfrazarse o no, pudo haber hecho lo que quería. Lo importante es que en esa reunión social solo fue a buscar a una amiga, no estuvo en el lugar”.

“Fue a rescatar a una persona que tenía una indisposición. Es una nena muy educada y solidaria. No importa si está disfrazada o con un plumero en la cabeza. ¿Qué tiene que ver eso? Tal vez ya estaba disfrazada cuando la fue a buscar. Pudo haber estado disfrazada. No sé los horarios . Estoy hablando sin saber, les aclaro”, agregó Burlando.