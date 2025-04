viviana canosa video denuncia.webp Filtran el polémico video de famosos que Viviana Canosa presentó en Comodoro Py.

El video no solo que se mostró públicamente sino que fue grabado para el ciclo de Marley en Telefé. "Esto salió en el programa de viajes de Marley..... ¡tiene el micrófono en la mano!", advirtió Mariana Fabbiani al ver las imágenes.

Mirtha Legrand apoyó a Lizy y Viviana Canosa le dijo de todo a Adrián Suar

Salieron a la luz los detalles de una nueva reunión entre Viviana Canosa y Adrián Suar tras los dichos de Mirtha Legrand apoyando a Lizy Tagliani y cuestionando el accionar de Canosa.

Si bien Viviana Canosa prometió no hablar más en televisión sobre su denuncia, el lunes se mostró de lo más indignada y lanzó fuertes indirectas a todos los periodistas y famosos que hablaron de ella el fin de semana.

En A la Tarde, dieron detalles del enojo de Viviana Canosa por las críticas hacia ella en canal trece y confirmaron que la conductora pidió reunirse nuevamente con Adrián Suar para hablar de lo sucedido. “Por qué yo no puedo hablar cuándo del otro lado lo están haciendo”, habría sido el reclamo, según las palabras de Cora de Barbieri.

“Al parecer Viviana estaba haciendo su programa como siempre, habían pactado no hablar más del tema, pero veía que en la competencia el tema se estaba hablando y decían cosas de ella. Los términos básicamente tienen que ver con esto: ‘¿Por qué yo no puedo cuando del otro lado sí están hablando?’. Eso no le habría gustado nada a ella”, agregó la panelista sobre la indignación de Wanda Nara con su canal.

Viviana Canosa volvió a hablar de su denuncia

El lunes por la mañana Viviana Canosa ratificó su denuncia en Comodoro Py y a pesar de su promesa de no volver a referirse al tema, arrancó su programa más filosa que nunca apuntando contra los periodistas que la cuestionaron durante el fin de semana.

"No me eché para atrás", dijo Viviana Canosa furiosa tras más de tres horas de declaraciones en Comodoro Py. "Di más nombres", dijo luego sobre parte de la información que agregó a su denuncia.

Además, Viviana Canosa fue letal con quiénes cuestionaron su accionar. "No me ensucien más, o es que están nerviosos?", lanzó picante.