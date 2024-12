Acompañada por sus hijos, Evangelina Anderson se mostró más feliz y glamorosa que nunca robándose todos los elogios con su elección.

El look navideño de Evangelina Anderson

Siguiendo los tradicionales colores de la Navidad, Evangelina Anderson siguió los pasos de celebs como Martita Fort y Floppy Tesouro, entre otras, eligiendo el rojo infaltable.

evangelina anderson navidad 2.jpg Evangelina Anderson celebró la Navidad en Aruba y deslumbró con su look rojo ultra ceñido.

Evangelina Anderson llevó el rojo en un vestido de terciopelo ultra ceñido con escote halter y espalda al descubierto destacando su figura a la perfección.

Evangelina Anderson reina de las microbikinis

Para sus mini vacaciones, Evangelina Anderson está sorprendiendo con microbikinis cargadas de sensualidad y combinaciones ultra chic como su última elección.

Evangelina Anderson no dudó en sumarse al furor de los colores empolvados con una microbikini en clave bicolor de tonos rosa de lo más sexy.

evangelina anderson bikini tricolor aruba.jpg Desde Aruba, Evangelina Anderson estrena microbikini en clave bicolor con el accesorio del verano 2025.

La diosa fue por un modelo de bombacha hilo dental ultra XS colaless, corpiñito con escotazo y, como broche de oro agregó un pañuelo bandana de leopardo en su cabeza logrando el combo perfecto.

Días antes, Evangelina Anderson provocó un terremoto de reacciones estrenando una microbikini verde militar de lo más glamorsa.

Evangelina no solo eligió el tono verde infaltable del verano sino que apostó por un modelo con bodychains en el abdomen, un toque súper original.

EVANGELINA ANDERSON BIKINI BODYCHAIN.jpg

Evangelina Anderson se suma a las transparencias

Como no podía ser de otra manera, Evangelina Anderson no dejó de lado la tendencia infaltable de las transparencias, otro de los must have del verano 2025.

Original, Evangelina las lució en un pareo de transparencias de encaje ideal para combinar con su microbikini taparrabos color negra al tono.