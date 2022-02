"Estoy espléndida y sin bombacha", Gladys la Bomba explotó todo

gladys premios carlos 1.jpg

Gladys lució un vestido colorado al cuerpo súper sexy y sentador y lo complementó con pelo recogido en cola de caballo.

"Soy una mujer de 56. Estoy espléndida y sin bombacha. Divina yo. Me bañé, me perfumé, todo hermoso”, dijo a Farándula Show en su llegada a la entrega de donde se retiro indignada con la organización.

Gladys la Bomba mostró su figura en bikini

Instalada en Carlos Paz donde está brillando sobre las tablas, Gladys la Bomba grabó un video y subió historias en las que habló sobre su lomazo y presumió sus curvas sin tapujos.

"Lo importante no es lo de afuera, sino el espíritu. Lo que llevamos dentro, así que no me critiquen. Me divierte hacer esto para ustedes y de paso me hago la linda. ¡Linda, linda, linda!”, exclamó la referente de la música tropical en un reel de Instagram.

gladys la bomba 2.jpg

Gladys remarcó que ella no teme mostrarse tal cual es a pesar de su edad. “Con todos los detalles que puedan ver que soy una mujer real de 50 y algo… Mmm, que viva la vida, y la música que amo. Yo, mujer real”.

Los secretos de su transformación

En entrevista con la revista Paparazzi, Gladys habló de lo difícil y paulatino que fue el proceso de pérdida de peso y reveló en que consistió el plan que siguió para lograr el espectacular resultado.

"La verdad es que le pongo mucha voluntad. Le pongo porque, a veces, tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer y que puedo seguir adelante”, reveló Gladys.