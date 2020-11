Escandaloso cruce de Dalma Maradona y Jana en la sala de espera: "A mí no me tocas"

Dalma, Gianinna y Verónica Ojeda juntas en la clínica Olivos. #Maradona

"Me cuentan que la tensión era enorme. Verónica estaba separada del grupo. No hubo saludos. Dalma y Gianinna estaban juntas. Ellas hablaban con sus tías. Jana también hablaba. Con Gianinna tiene más diálogo. Obviamente, durante la operación hubo silencio, cortado por algún murmullo o el uso del celular. Hasta que en un momento entra el médico, junta a la familia de Maradona, y dice que la operación salió bien, que fue un éxito, que se iba a recuperar, que ya lo llevaban a la sala y que estaba saliendo de la anestesia. Ahí me dicen que se sintió un alivio enorme", comenzó a desglosar Rial.

"Pero en un momento se escucha la voz de Dalma, quien dice, palabras más, palabras menos, en un tono de voz que no era gritando, pero era de enojo: 'A partir de ahora quiero saber quién controló esto, quién le daba los medicamentos a mi viejo, de qué manera y quién estuvo al lado de él'".

"Los gritos de Dalma tienen un detonante, que fue un abrazo fallido. Cuando el médico entra a contarles que la operación había salido bien, la algarabía reina en la sala, todos los que estaba alejados de alguna manera se unen y entra una sucesión de abrazos, besos, no con Verónica, pero sí con las tías y sobrinas, hasta que Jana Maradona intenta abrazar a Dalma. Tal vez fue hasta por un acto reflejo que la intenta abrazar. Pero Jana la intenta abrazar y la frase de Dalma, que escucharon testigos, fue: 'A mí no me tocás!'. Eso desemboca en la discusión que estás contando vos, Jorge", amplió Rodrigo.

Rial continuó: "Verónica se quedó en un rincón, muda, porque era la más visitante de todas. Pero Jana le dice a Dalma: 'Si vos querés todo eso, tenés que estar más con papá. Yo estoy con él y hacemos todo lo que podemos'. Y Dalma le dice: 'Yo tengo una hija'. Y Jana le responde: 'Entendemos lo de tu hija, tenés razón, pero podés tener más contacto, telefónico, en vez de putear tanto'. Eso se ve que a Dalma le pegó".