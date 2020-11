Escandalosa acusación de Cinthia Fernández contra Graciela Alfano: "Me pegó en el corte"

“Recién pasó algo en el corte que no me gustó. La señora me pegó, me empujó y lo vieron todos gracias a Dios”, afirmó Cinthia ante la sorpresa del conductor.

Y explicó: “Estábamos grabando unas cosas para TikTok y yo pasé por detrás de ella. No me gustó, yo no tengo ningún problema personal con ella. Se generó un clima de mucha mala onda esta semana, que fue innecesario. Ayer fue muy agresiva y traté de no contestar, que a mí me cuesta porque se me sale la térmica rápido”.

“Lo de hoy fue demasiado, ya levantar la mano en un lugar de trabajo me parece que no da. Estés o no de paso, la educación ante todo. La verdad es que me molestó y ese es mi problema”, acusó Cinthia.

Muy filosa, la panelista disparó: “Ayer dijiste que yo daba vergüenza, vergüenza son otras cosas. Hay gente que por ejemplo se acuesta con represores y hace una carrera a acostarse con gente de poder, no estoy hablando de nadie en particular. Esas cosas me dan vergüenza”.

Graciela Alfano habría agredido a Cinthia Fernández en el corte de LAM

¡Tremendo!