¡Escándalo! Iván de Pineda desvinculado de La Peña de Morfi: "Se hartaron de su ..."

ÚLTIMO MOMENTO: IVÁN DE PINEDA se bajó de "LA PEÑA DE MORFI"

“Me dijeron que, entre los pedidos que hizo Iván, y me hablan no de una renuncia de Iván sino que la producción lo habría desvinculado", comenzó Brey.

"Lamento no haber podido hablar con Iván para confirmarlo, pero voy a dar la versión que tengo que dice que a él lo desvinculan del proyecto por los pedidos”, siguió.

Las exigencias de Iván de Pineda

“Entre los pedidos que hizo Iván está no acercarse a la comida, no quedar cerca de la comida. Me llama mucho la atención porque entre los programas que hizo Iván en el de los viajes comía en cámara”, agregó Mariana sobre el extraño pedido del modelo.

“Además pedía notas donde exclusiva las hiciera él sin la participación de Jessica Cirio. Y la frase final que me ponen, que me llama la atención porque lo conozco a Iván y me exraña que pueda tener una actitud de divo, pero lo que me dicen es que se hartaron de su divismo”, siguió.

Además, la panelista explicó que Iván de Pineda no se sentiría cómodo con la carne y la parrilla.

"Su problema es la carne y la parrilla, no sé si será vegano o por el olor”, cerró.

El llanto de Jésica Cirio en el homenaje a Gerardo Rozín

Durante el especial dedicado a Gerardo Rozín, Jésica Cirio no soportó su dolor y se quebró en pantalla.

"Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Es muy difícil estar acá parados, pero cada uno de los que estamos acá somos parte de una gran familia y esa familia la creó Gerardo”, aseguró Cirio, acompañada de todos los integrantes de La Peña de Morfi y de Eugenia Quibel, pareja de Rozín.

"Cada artista que pasaba por La Peña de Morfi, cada músico, era celebrado, era homenajeado y eso es lo que vamos a hacer acá nosotros", explicó y añadió: "“Vamos a celebrarlo con más de 50 artistas de todas partes del mundo van a decir presente hoy acá y le van a traer una canción, que es lo que él más amaba".

“Gerardo para mí fue un amigo, un confidente y alguien que siempre voy a guardar en mi corazón”, dijo Cirio, en medio de un llanto que ponia la piel de gallina.