¡Escándalo en Bake Off! Belén Pérez destrozó a uno de los favoritos: "Las apariencias engañan"

sol de belen bake off memes.jpg

"El que se consagre campeón en esta temporada, con todo respeto, creo que va a tener un logro muy importante. El que gane esta temporada va a tener una preparación muy importante por haber trabajado todos los días, en comparación a las otras temporadas”, arrancó en una entrevista radial.

“La que a mi me daba más miedo era Pamela Villar, es súper exigente y estricta a pesar de su modo tan dulce, te clava los ojos y siendo tan sofisticada, te sentís un horror. Para mí es la más exigente”, remarcó la ex participante. Y continuó: “Dolli Irigoyen es la más dulce, pero no es mala, lo hace para cuidarnos. Y a Damián Betular te lo querés llevar a tu casa”, definió Belén.

“Todos nos llevamos súper bien, y tenemos muy buena relación pero hay grupitos”. “Yo no tenía mucha relación con Facundo Tarditti. El tiene muchas fans, pero es más reservado y distante, mira más de afuera. Se acerca a los que le parecen, no pegó mucha onda. Pero eso es la personalidad de cada uno. En el grupo es el más cerrado, no parece del grupo el que piensa somo todos compañeros. Las apariencias engañan”,resaltó Pérez.

Días antes, Facundo Tarditti vivió un divertido intercambio con Paula Chaves por el supuesto olor a pescado que había en la carpa.

Como siempre, Paula Chaves fue acercándose a las mesadas de cada concursante para ver cómo estaban con el desafío, y al llegar a la mesa de Facundo Tarditti, el joven la sorprendió con un insólito comentario.

“Facu, te tienen a maltraer los desafíos técnicos”, comenzó la esposa de Pedro Alfonso. “¿Vos no sentís olor a pescado?”, retrucó el participante en la carpa. La conductora del ciclo replicó: “No hay olor a pescado”.

Ante la insistencia del cordobés, consultó con cierta incomodidad: “¿Pero lo sentiste cuando llegué yo?”. Rápido de reflejos, Facundo no dejó lugar a dudas en busca de alivianar el cruce: “Nooo. Ya lo sentía de antes”.

“Me preocupa que sientas olor a pescado, siento que puede ser un mal augurio. Limpiemos las energías”, comentó entre risas Paula Chaves.