En bikini ultra tiro alto, Florencia de la V revolucionó las playas de Tailandia

FLORENCIA DE LA V BIKINI Florencia de la V lució la bikini más sexy en Tailandia.

De lo más original, Florencia de la V fuepor todo y se la jugó con una microbikini de estampado vichy e inspiración retro con detalles coquette, imposible de pasar desapercibida. Las enterizas también fueron parte de sus elecciones fashionistas. Fiel a su estilo glamoroso, Florencia de la V eligió un diseño color negro con mega escote resaltó con una casacada de collares.

florencia de la v enteriza tailandia Las fotos de Florencia de la V en traje de baño desde las playas de Tailandia.

El impactante look de Florencia de la V en un templo de Tailandia: ¿le copió a la China Suárez?

En esta oportunidad, Florencia de la V y Marley visitaron uno de los templos más famosos y la conductora de Los Profesionales deslumbró con su outfit.

FLORENCIA DE LA V TEMPLO TAILANDIA El look de Florencia de la V inspirado en la China Suárez.

Para su visita Florencia de la V eligió un maxi vestido, de mangas largas, escotazo y estampado pintado a mano que fue comparado con el modelo que llevó la China Suárez en Estambul.

El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más

Como siempre hace en sus viajes, desde el primer momento de su llegada Forencia de la V les ha mostrado a sus seguidores postales de sus paseos y recorridas aunque fueron sus looks los que se robaron la atención.

florencia de la v look tailandia Florencia de la V marcó tendencia en las calles de Tailandia.

Desde las calles de Bangkok, Florencia de la V impuso tendencia presumiendo sus piernas con unos shorts off-whie, bodysuit color chocolate y, como toque súper chic, pañuelo de seda anudado en su cintura.