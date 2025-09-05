Inicio Farándula Florencia de la V
Se la jugó

En bikini ultra tiro alto, Florencia de la V revolucionó las playas de Tailandia

Florencia de la V se la jugó al máximo y causó sensación luciendo la bikini más impactante en las playas de Tailandia.

Las fotos de Florencia de la V en microbikini desde las playas de Tailandia.

Florencia de la V sigue causando sensación desde Tailandia protagonizando un desfile de trajes de baño explosivo. La conductora de Los Profesionales de Siempre viajó para formar parte de un nuevo programa de Por el Mundo con Marley.

Fiel a su estilo fashionista, Florencia de la V no ha parado de mostrarle a sus seguidores cada uno de los atuendos que eligió para sus paseos y recorridas por Bangkok.

Además de conocer los monumentos y edificios más famosos de Bangkok, Florencia de la V no dudó en presumir su lomazo al máximo desde las espectaculares playas tailandesas.

Florencia de la V luci&oacute; la bikini m&aacute;s sexy en Tailandia.

De lo más original, Florencia de la V fuepor todo y se la jugó con una microbikini de estampado vichy e inspiración retro con detalles coquette, imposible de pasar desapercibida. Las enterizas también fueron parte de sus elecciones fashionistas. Fiel a su estilo glamoroso, Florencia de la V eligió un diseño color negro con mega escote resaltó con una casacada de collares.

Las fotos de Florencia de la V en traje de ba&ntilde;o desde las playas de Tailandia.

El impactante look de Florencia de la V en un templo de Tailandia: ¿le copió a la China Suárez?

En esta oportunidad, Florencia de la V y Marley visitaron uno de los templos más famosos y la conductora de Los Profesionales deslumbró con su outfit.

El look de Florencia de la V inspirado en la China Su&aacute;rez.

Para su visita Florencia de la V eligió un maxi vestido, de mangas largas, escotazo y estampado pintado a mano que fue comparado con el modelo que llevó la China Suárez en Estambul.

El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más

Como siempre hace en sus viajes, desde el primer momento de su llegada Forencia de la V les ha mostrado a sus seguidores postales de sus paseos y recorridas aunque fueron sus looks los que se robaron la atención.

Florencia de la V marc&oacute; tendencia en las calles de Tailandia.

Desde las calles de Bangkok, Florencia de la V impuso tendencia presumiendo sus piernas con unos shorts off-whie, bodysuit color chocolate y, como toque súper chic, pañuelo de seda anudado en su cintura.

