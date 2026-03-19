Luego de que Tini Stoessel dejara de seguir a Emilia Mernes en Instagram, las redes sociales estallaron con la larga lista de famosas que siguieorn los pasos de Tini y le dieron "unfollow" a la cantante.
El verdadero motivo del enojo de todas con Emilia Mernes y porqué le dicen Tatiana
La actitud de Emilia Mernes que provocó el distanciamiento de Tini, Antonela Roccuzzo, María Becerra y más. Todos los detalles
Además, los seguidores quedaron impactados al comprobar que tanto Antonela Roccuzzo como Valentina Cervantes, mujeres de la Selección Nacional, tampoco siguen a Emilia Mernes en sus redes.
En medio de todo esto salió a la luz la actitud de "Tatiana" que habría tenido Emilia Mernes con un jugador de la Selección según revelaron en Lape Social Club. "A Emilia la dejaron de seguir: María Becerra y Tini, por ende, los fanáticos de ambas. Antonela Roccuzzo y también Valu Cervantes. Pero, ¿qué pasa? Cuando las mujeres de los jugadores te dejan de seguir no es que ellas van a decir 'Ay, somos amigas de Tini y la dejamos de seguir'. No es así. Ya estuve averiguando y habría habido un acercamiento de Emilia con alguien de la Selección", contó Paula Varela.
"Tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque es una persona casada. De hecho, casi todos los jugadores de la Selección están casados", siguió sobre el escándalo que enfureció a las esposas de los jugadores.
Qué pasó entre Emilia Mernes, Tini y María Becerra
El streamer Martín Cirio, creador del apodo "tatiana" fue el primero en confirmar el conflicto y distanciamiento entre las artistas.
"Tejes y manejes", arrancó Martín Cirio en su programa de streaming cuando los usuarios le consultaron por los rumores. “Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón”, siguió picante.
"Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas”, agregó.
Sin anestesia, el you tuber incluso fue de lo más filoso y apuntó contra Emilia Mernes. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.