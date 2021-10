El regalo de Anto Roccuzzo que emocionó a Pampita

"Me encantó, me lo mandó Anto Roccuzzo porque tiene su marca. El aroma de las prendas que me mandó es increíble y además hay jabones, aromatizadores y un agua de colonia", detalló la modelo.

¡Ay, por favor, miren lo que es esto! El aroma de las prendas es increíble. Mirala con este emprendimiento que yo no lo conocía. Nos alegra que esté haciendo todas estas cosas lindísimas y que haya tanto talento acá en la Argentina también” resumió Pampita.

Antonela Roccuzzo le hizo un especial obsequio a Ana, la hija de Pampita

La mujer de Messi lanzó su propia línea de ropa infantil cuando nació Thiago, su primogénito pero después, al ver que tenía muy buena aceptación en el mercado, le fue incorporando otros productos y hoy tiene una gama muy completa que tanto Ana como Pampita podrán disfrutar.