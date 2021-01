El misterioso regalo que recibió Barbie Vélez después de su compromiso

Al llegar a Buenos Aires se puso de inmediato a organizar su boda, de la que aún no se conoce públicamente la fecha.

Barbie y Lucas están conviviendo desde hace algunos años y en 2020 incluso atravesaron la cuarentena juntos en la casa de Nazarena acompañados por Thyago y Santiago Camaño el actual novio de la productora.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIrB-O9nRWH%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

Hace un par de años, Barbie Vélez contó que durante un tiempo largo flirteó con Lucas, pero se sentía negada porque él era el hijo de una ex pareja de Nazarena. Entre la confusión los sentimientos fueron aflorando, siempre en medio de dudas y un poco de histeriqueo, por lo que en un momento Lucas decidió alejarse.

En ese momento Barbie confesó que sentía que "se le iba" y que realmente lo amaba por lo que decidió jugársela.

Finalmente parece haber llegado el momento de felicidad y alegría para Barbie Vélez en su vida.

Lo único que quedó pendiente para los seguidores fue el por qué no usa el anillo que su novio le regaló: En una historia de Instagram en su momento Barbie contó: “Contesto por acá porque recibí muchos mensajes preguntando... Me queda grande y me da miedo perderlo, por eso no lo uso. Ni bien lo achique, me lo verán siempre”, aclaró.

El preciado regalo que recibió Barbie Vélez

La rubia mostró con algo de misterio un regalo que recibió de Nerina Rachea, su amiga y manager. "Mirá lo que tengo para vos", le anticipó en las redes sociales y Barbie no pudo contener la emoción.

Para revelar de qué se trata el regalo, la hija de Nazarena publicó un link de Kwai en el que mostró en un video la verdad: ¡un organizador para la boda!

barbie velez casamiento 1.jpg