El emocionante mensaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona en la final de Masterchef

final masterchef celebrity claudia villafañe 1.jpg

El desafío para acceder al premio de un millón de pesos y el año de clases en la escuela de cocina de Mausi Sebess, había implicado un menú de tres pasos en 90 minutos.

Muy emocionados y luego de felicitar a las dos concursantes por su evolución y sus espectaculares presentaciones, Germán Martitegui reveló como ganadora a "La Tata".

"Hoy hiciste magia, emocionaste a un país entero", le dijo una versión amorosa de Martitegui, el jurado más temible del concurso mientras #MASTERCHEF era tendencia en redes sociales y según @RealTimeRating el desenlace del juego llegó a tocar los 26.5 puntos de rating.

Luego de abrazarse con sus hijas Dalma y Gianinna Maradona quiénes estuvieron en ele studio acompañado a su mamá llegó uno de los momentos más emotivos.

Claudia dio un conmovedor discurso y sorprendió a todos al mencionar a Diego Maradona.

"Falta gente que me gustaría que estuviese acá que no puede, como mi nieto que no está en el país, mi nieta que el padre no quiere que aparezca en la tele, mi mamá que no está bien de salud, el papá de mis hijas que no está y mis amigas que son familia en representación de todas las amigas que tengo", dijo "Tata" visiblemente conmovida.